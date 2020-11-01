美國大選2020｜拜登拉票專用旅遊巴　被特朗普支持者包圍

俄媒10月30日報道，在美國德州，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）用於拉票的旅遊巴被一個輕便客貨兩用車車隊「包圍」，當天的競選活動被迫取消。

今日俄羅斯（RT）10月30日報道稱，這個輕便客貨兩用車車隊懸掛着美國國旗和「讓美國再次偉大（MAGA）」的旗幟，是現任總統特朗普（Donald Trump）支持者的車隊。隨後，民主黨人譴責此次事件是「危險的騷擾」。

文章稱，10月30日，一輛車身寫有「拜登-賀錦麗」大字的白色旅遊巴駛在路上，突然，許多輛插着特朗普應援旗幟的輕便客貨兩用車跟上這輛大巴，並將其「包圍」。

特朗普攜夫人梅拉尼婭（Melania Trump）展開全美巡迴競選，試圖力挽狂瀾：

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RT援引一名網友發布的影片稱，為了緊跟上拜登競選團隊的旅遊巴，特朗普支持者車隊中的其中一輛黑色輕便客貨兩用車甚至「撞向」了另一輛白色的SUV轎車。

關於此事，德州民主黨籍眾議員安奇亞（Rafael Anchia）隨後在Twitter譴責稱，這是特朗普支持者發動的一次「危險的騷擾」。他還說，特朗普的支持者「撞上了義工的車輛，並阻塞交通40分鐘。」

德州眾議員科爾（Sheryl Cole）發推文說，拜登的旅遊巴本應該在奧斯丁一處地點停下，當地的民主黨人士也會在那裏等待。但她隨後寫道，出於安全原因，他們不得不取消這次活動。