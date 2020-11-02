美國大選2020｜美媒：特朗普擬領先即宣布勝選　不等郵寄選票

美國媒體11月1日引述消息稱，總統特朗普（Donald Trump）計劃，如果他看起來領先美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），即使包括賓夕法尼亞州（Pennsylvania）在內某些關鍵州份尚有大量郵寄選票沒點算完，他亦會在3日晚宣布獲勝。特朗普其後否認事件。

新聞網站Axios引述3名消息人士報道，特朗普最近幾周私下向親信講自己的計劃，描述他在投票日當晚走上頒獎台並宣布自己勝選的情形。報道指，如果11月3日後點算的郵寄選票逆轉大選結果，特朗普的團隊準備虛假地聲稱這是民主黨選舉欺詐的證據。

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特朗普陣營的人預期，若要實現這一計劃，特朗普需要從俄亥俄州（Ohio）、佛羅里達州（Florida）、北卡羅來納州（North Carolina）、德克薩斯州（Texas）、艾奧瓦州（Iowa）、亞利桑那州（Arizona）和喬治亞州（Georgia）勝出，或得到壓倒性優勢。

特朗普當晚會見傳媒時否認自己會提前宣布勝選，不過表示自己認為大選夜無法得知結果是一件可怕的事情，而特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）則稱這說法不過是人們嘗試對特朗普的勝利產生懷疑。