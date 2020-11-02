泰國王妃詩妮娜被傳入獄後首度露面　陪同泰王會見支持者

泰國一度成為「廢妃」的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）在復位後聯同泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）一同在11月1日出席曼谷舉行的宗教活動。

2020年11月1日，支持泰國王室的民眾舉行集會，詩妮娜王妃參加。（Reuters）

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后蘇提達（Queen Suthida）等王室成員11月1日參加集會活動。

英國路透社稱，成千上萬名身穿黃色衣服的民眾11月1日在曼谷集會，這是該國自7月爆發示威以來，最大規模的支持王室集會。

↓想看更多泰王伉儷與民眾交談及握手的情形，請點擊放大觀看：

+ 7 + 7 + 7

泰王11月1日大皇宮廣場與支持者見面，並罕有接受媒體訪問。他被英國第四台記者問及會跟示威者說什麼，他說：「我們一樣愛他們」（"We love them all the same"，意思應是即使他們與王室有意見分歧，王室都愛他們）。當他被問及是否有跟示威者進行妥協的空間，他說泰國是和解之國（"Thailand is the land of compromise）。泰王語畢轉身快速離開了。（編按： compromise一字除了「妥協」，亦有「和解」的意思）。

值得一提的是，詩妮娜王妃陪同哇集拉隆功參加集會活動，這也是詩妮娜王妃出獄後首次參加泰國民眾舉行的活動。

詩妮娜王妃出獄後首次公開露面，參加泰國王室活動：