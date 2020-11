泰國國王哇集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)與王后素提達(Queen Suthida)11月1日接見一班擁護君主制的示威民眾。哇集拉隆功同日形容泰國為「和解之地」,稱即使王室與示威者有意見分歧,「我們一樣愛他們」。

成千上萬名身穿黃色衣服的保王派民眾1日在曼谷集會,哇集拉隆功夫婦當天在大王宮出席宗教儀式後接見他們。這是該國自7月爆發示威以來,最大規模的支持王室集會。

泰王11月1日大皇宮廣場與支持者見面,並罕有接受媒體訪問。他被英國第四頻道(Channel 4 News)記者問及會跟示威者說什麼,他說:「我們一樣愛他們」("We love them all the same",意思應是即使他們與王室有意見分歧,王室都愛他們)。當他被問及是否有跟示威者進行妥協的空間,他說泰國是和解之國("Thailand is the land of compromise)。泰王語畢轉身快速離開了。(編按: compromise一字除了「妥協」,亦可解作「和解」)。