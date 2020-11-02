美國大選2020︱不論特朗普或拜登當選歐洲都認為　不能再仰賴美國

美國大選2020倒數兩天，《華盛頓郵報》報道，不少歐洲外交人員4年前對美國總統特朗普逆轉勝感到傻眼，不過這次，他們決心不再被美國大選結果嚇到。無論誰入主白宮，歐洲都準備走上更不受美國影響的路線。

許多歐洲外交人員偏好民主黨總統候選人拜登勝選。雖然特朗普在中歐擁有不少民粹主義支持者，但他在西歐的支持度向來低迷。美國智庫皮尤研究中心調查顯示，西歐民眾相信特朗普會做出正確決定者不到兩成。特朗普處理疫情的方式使歐洲更堅定抱持這類觀點。

特朗普上任以來不斷批評北約組織和歐盟，即使他這次輸掉大選，歐洲官員多半也預期世界很難回到四年前的樣子。歐洲人認為他們不能再像從前一樣仰賴美國，並希望自己準備好隨時採取行動，無論有沒有美國支持。

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歐盟外交政策負責人博雷利的一名顧問托希表示：「特朗普象徵着我們不能仰賴的美國。」

因此，歐洲國家打算增強軍力。他們討論在北非和中東地區承擔更多安全責任。相較美國，歐洲距離這些地區更近，而且過去是這些地方的殖民宗主國。

支持2015年伊朗核協議的人希望協議能繼續維持，儘管特朗普政府已片面將其撕毀。一些政策制定者說，他們希望歐洲成為第三大強權，和美國與中國大陸齊頭並進，但不和任一方結盟。

法國外交部長勒德里昂近期告訴法國駐歐洲各國大使：「這是個日益殘酷的世界。歐洲最終必須揮別純真年代，掌握自己的命運，否則將任人宰割。」

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拜登若勝選，他對歐洲的態度一定會比較友善。拜登對氣候變遷、世衛組織和伊朗核協議的態度，也和歐洲比較契合。不過，特朗普政府對付歐洲的部分行動，事實上在華府獲得兩黨共同支持，多數民主黨和共和黨人對大陸態度也愈來愈強硬，一致要求歐洲拒絕大陸企業參與歐洲數位基礎建設。自貿協議似乎已成過去式，即使伊朗核協議也遭到部分民主黨人質疑。

因此，歐洲很少人認為，未來美國總統和德國總理的交情會像奧巴馬時代那樣熱絡。他們了解到，美國或許不像2014年俄國併吞克里米亞時那樣，願意在北約扮演領導角色。

拉脫維亞外交部長林凱維屈表示：「最終結構性變化會是美國將更加專注中國及其他許多國內問題。不過，民主黨和共和黨的執政風貌當然會不同。」

法國總統馬克龍更是明白主張，歐洲必須跟美國保持距離，邁向「戰略自主」。

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