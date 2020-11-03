美國務院發聲明譴責香港8名泛民人士被捕

香港8名泛民主派人士11月1日被警方逮捕，原因是他們被指在5月8日立法會內務委員會會議期間涉嫌違反《立法會(權力及特權)條例》（《特權法》），對此美國國務院11月2日發表聲明予以譴責。

美國國務院官網11月2日在聲明中指出，香港警方在立法會事件發生後6個月逮捕這8名泛民主派人士，此舉明顯是出於政治目的執法權濫用行為，美方對此予以強烈譴責。

美方還表示，此舉同樣是港府與北京長期合謀的例證，而後者正試圖破壞香港的自治與人權狀況，因此美方呼籲北京與港府尊重香港民眾通過他們選出的代表宣泄不滿的權利，並且將與他們站在一起。

We strongly condemn the arrests of 8 pan-democratic Hong Kong politicians. This attempt to intimidate pro-democracy representatives is another example of the Hong Kong government’s complicity with the authoritarian CCP. We stand with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 2, 2020

此案和5月8日立法會內務委員會的衝突有關。11月1日被逮捕的8名香港泛民主派人士中包括前立法會議員陳志全﹑朱凱廸，3名民主黨議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，以及工黨張超雄，另外郭永健被預約拘捕。