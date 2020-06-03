【港版國安法】美國務院更新香港旅遊警示　籲國民小心任意執法

美國國務院6月2日更新對香港的旅遊警示內容，提醒民眾北京政府將在香港實施國安法，警告旅居香港的美國國民可能會受到更高程度的監控，也有可能面對任意執法。

美國國務院更新對香港旅遊警示的內容（網站截圖）

國務院對香港旅遊警示維持在第二級「提高警覺」（Exercise increased caution），但更新警示資訊，加入有關「港版國安法」的內容。

新增的內容提到，中國將在香港訂立國安法，根據港府資訊，立法目的是針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義，及外國或境外勢力干預香港內部事務等行為與活動。警示內容稱，在香港旅遊或居住的美國人有可能會受到更高程度的監控，也有可能面對在維護法律和秩序以外的任意執法。

旅遊警示內加入有關「港版國安法」的內容（網站截圖）

美國總統特朗普（Donald Trump）之前在5月29日就對華議題發表講話時，已曾提到會檢討美國國務院對香港的旅遊警示。

自北京政府提出港版國安法後，西方多國表態反對，中國外交部則反駁指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

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