美國大選2020｜近1億選民提前投票　今屆票站調查或有偏差

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的最終決戰11月3日登場。一般而言，票站調查（或稱出口民調）是判斷候選人勝算的指標。不過今屆大選因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，一部份選民已經提前投票，票站調查的結果或未能如實反映選情走勢。

538網站（FiveThirtyEight）指出，即使於一般情況下，票站調查的結果可能有誤導成份。例如票站調查不應該用作實時分析選情走勢，因為首輪的結果公布時，票站仍然開放，不少選民尚未投票。根據過往的數據，年長選民較早到票站投票，意味早期結果未能完全反映整體選民意向。

票站調查本來較其他民調更加可信，主要因為前者統計的是真正有投票的選民。不過根據美國選舉計劃統計，目前全國已經有近1億選民提前投票，包括郵寄選票和親身到票站投票，佔上屆選舉總投票人數逾七成，反映選舉日當日投票的人數將較以往少。加上普遍估計選舉日前往投票的選民較多傾向支持共和黨，導致票站調查和實際選情有偏差。

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為了應對上述問題，愛迪生研究公司（Edison Research）今屆將結合傳統票站調查和電話訪問得出最終出口民調，將郵寄選票和親身到票站投票的選民納入調查。不過538網站指出，難以判斷接受電話訪問的選民是否真的已經投票，加上負責調查的機構缺乏進行提前投票出口民調的經驗，或影響出口民調的準確程度。