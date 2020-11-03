美國大選2020或成史上最大博弈事件　英賭客押注100萬鎊買拜登勝

英國有人在全球最大線上博弈平台必發（Betfair Exchange）押注100萬英鎊，賭拜登能擊敗特朗普，當選下任美國總統。

美國賭客不允許合法投注大選結果，儘管拜2018年最高法院裁決之賜，全美許多地區都能對體育賽事進行投注；英國合法押注美國大選的賭金則狂飆猛進，很可能使其成為有史以來賭金最大的博弈事件。根據Ladbrokes Coral Group政治博彩部門主管Matthew Shaddick，全球博彩業的賭金估計可達10億英鎊（約100.2億港元）。

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在10月29日押100萬英鎊的投注者，身份不明。如果拜登勝選，他除了拿回100萬英鎊外，還可以另外贏得54萬英鎊（約541萬港元）。

這100萬英鎊的賭金在Betfair平台上並列有史以來第3高。此事對拜登來說，是個好兆頭：在此之前，Betfair史上前10大押注，雖全都是體育賽事，但都能正確押中贏家。

拜登目前的勝率是65%，特朗普是35%。對特朗普來說，機率略高於上周的2比1，也遠高於538網站（FiveThirtyEight）預估的10%。

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