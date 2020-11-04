【維也納恐襲】英國提升恐襲警戒級別　警告很大機會發生襲擊

奧地利發生致命槍擊後，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）11月3日表示，全國的恐襲警戒級別由第三級的「顯著」（substantial）升至第四級的「嚴重」（severe），呼籲民眾保持警覺。

彭黛玲指，英國聯合反恐分析中心（ Joint Terrorism Analysis Centre）提升有關警戒，但強調措施屬於預防性質，而不是根據任何特定威脅。

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee — Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020

歐洲近期發生多宗襲擊事件，包括在法國巴黎及尼斯（Nice）分別發生與極端伊斯蘭主義的持刀襲擊，導致4死，其中2人更被斬首。

至於奧地利首都維也納在2日發生槍擊案，事件造成4人死亡、22人受傷，其中一名死者為德國人、另外有一名中國公民受傷。槍手在事發後9分鐘被警方擊斃，當局指槍手擁有奧地利及北馬其頓雙重國籍，並曾經因為企圖到敘利亞加入極端組織ISIS而入獄，直到去年12月獲提早釋放。

奧地利警方其後在全國搜查18間建築物，並拘捕14人。北馬其頓內政部指，其中3名涉案人士擁有該國及奧地利雙重國籍。瑞士警方亦表示扣留兩名涉案人士。