【維也納恐襲】最少1名伊斯蘭主義恐怖分子涉案　釀5死包括1槍手

奧地利維也納（Vienna）11月2日發生槍擊案，當地傳媒指，最少4名民眾及一名槍手死亡。內政部長內哈默（Karl Nehammer）3日表示，最少一名「伊斯蘭主義恐怖分子」涉案。

內哈默3日早上在電視轉播的記者會上稱：「我們昨天傍晚經歷了一場最少由一名伊斯蘭主義恐怖分子發動的襲擊，是一種我們數十年以來都沒有在奧地利經歷過的情況。」他呼籲民眾不要走到街上。內哈默指警員已擊斃一名施襲者，他身上戴住一條假炸藥腰帶，已被確認為極端組織ISIS支持者。

內哈默透露，警員已從身亡施襲者的家搜出一些影片資料，警方正調查可能與他有聯繫的人。警方發言人表示，最少1,000名警員正在維也納進行大規模搜捕，以尋找其他施襲者。奧地利廣播電視（ORF TV）3日報道，已有兩名男性平民及兩名女性平民在襲擊中身亡。

路透社3日報道，奧地利報章《Falter》的編輯在Twitter上表示，被擊斃的槍手20歲，他在維也納土生土長，並有阿爾巴尼亞血統。而奧地利情報機構有他的資料，因為他是國內想前往敘利亞的伊斯蘭主義者之一。

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槍手2日傍晚開始，在包括猶太教堂附近在內的6個地點施襲。路透社3日引述目擊者指，槍手用自動步槍向酒吧內的人群開火。