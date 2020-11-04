美國大選2020｜Kanye West投票給自己

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美國大選2020在11月3日正式展開，該國饒舌歌手Kanye West當天在社交媒體發布影片，顯示自己在選票上加寫他的名字，投票給自己。

Kanye West 3日在Twitter表示：「保持相信Kanye2020，謝謝耶穌基督」。他附上的影片顯示，他在選票上寫上自己及其副總統人選蒂德博爾（Michelle Tidball）的名字。有網民在他的推文下留言並附上圖片，稱：「Kanye，我剛才投票給你，祝你好運！」

Kanye West其後又再發布一段錄影，顯示選票放入掃描選票的機器內的情形，並附文稱這是他人生中第一次投票。

包括新罕布什爾州（New Hampshire）在內美國少部分州份容許選民把未出現在選票上的候選人名字寫上，作為另外的選擇。

↓各候選人參與美國大選辯論及拉票的情況，請點擊放大觀看：

非正式候選人（write-in candidate）的名字沒有出現在選民的選票上，而選民在選票上加寫這名「非正式候選人」的名字，以示對其投下支持的一票。Kanye West就是選擇了這種方式投票給自己。

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