美國大選｜特朗普拜登勝負還看關鍵三州　惟三州暫無法公布結果

2020年美國大選（US Election）各州投票結果陸續出爐，剩下數個關鍵州份的結果將影響共和黨候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）之間誰勝出大選，該些州份包括密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）和賓夕法尼亞（Pennsylvania）3州等，惟美國霍士新聞（FOX News）記者報道，這三個州份稱暫不公布選舉結果。

霍士新聞記者穆赫辛（Saleha Mohsin）表示，該三州都暫不會公布結果，威斯康星已稱無法在選舉日當晚宣布投票結果，密歇根州需要等到11月6日，賓夕法尼亞同樣無法在短時間內宣布結果。

Wisconsin says there's no way they are announcing a winner tonight



Michigan needs until Friday



Pennsylvania isn't coming out anytime soon, either



Per officials in those states — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) November 4, 2020

英國《衛報》指，這可能將是一個漫長的選舉周，因現在看來美國總統選舉將取決於中西部地區。

在選舉日之前的民調，大部分均顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）領先現任總統特朗普（Donald Trump），惟截至香港時間11月4日下午約2時的初步點票結果看來，特朗普是領先一方，其中以威斯康星州爭持較激烈，當地已點票73%，特朗普領先4個百分點。

↓美國選民11月3日投票情況↓