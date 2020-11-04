美國大選｜總統候選人普選票多都落敗？　一文睇清選舉人團制度

【美國大選2020 / 總統 / 選舉人團制度】美國總統大選2020於11月3日開票，現正進行得如火如荼，再次引來各界對其選舉人團制度的關注，疑惑為何一個民主大國不舉行直選，導致造成候選人隨時因普選票多、但選舉人票少而落敗，但原來選舉人團制度正正免於「多數人暴政」而產生。

2016年的美國大選中，希拉里雖贏得了全國普選票的大多數，但卻在選舉人票上以較大票差敗給特朗普。（Getty）

YouTube頻道「cheap」不時以輕鬆手法解釋古今中外歷史，今次就介紹美國選舉人團制度，美國共有538張選舉人票，以3、100及435代表華盛頓特區、100名參議員及435名眾議員，參議員每州固定兩人，眾議員則按人口比例，從1人至53人不等，以懷俄明州為例，因地廣人稀，只有兩名參議員及一名眾議員，合共3張選舉人票，人口最多的加州一樣有兩名參議員，但有53名眾議員，共有55張選舉人票。

美國50個州中，其中48州採取「贏者全取」方式，即在一個州份的普選中贏多一票，就可以全取該州所有選舉人票，共和、民主兩黨各有鐵票州份，所以彼此主攻搖擺州份，例如賓州及佛州，合共49張選舉人票，只要奪得全國一半選舉人票，即是270張，就贏得總統大選，但有機會變成普選票多、但選舉人票少而落敗，上屆大選的希拉里正是例子。

美國開國初期，各州各自為政，包括貨幣及稅收，因此爆發衝突，先賢明白沒有秩序的自由和壓迫自由的暴政一樣可怕，1787年5月25日在費城召開制憲會議，決定採取三權分立，當中立法權分為參議院及眾議院，至於席數方面，先賢展開激烈討論，最後決定前者每州兩席，後者按人口比例分配，確保人口稀少的州份都有一定數量的選舉人票，其政治影響力不容忽視。

選舉人團制度除了免於「多數人暴政」外，同時亦是北方自由州及南方蓄奴州的妥協，人口稀少的州份擔心總統直選，有機會失去話語權，南方蓄奴州既不想給予奴隸投票權，但不想失去大量奴隸人口，所以雙方同意選舉人團制度，但每個奴隸只算是五分之三的人口。

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