美國大選2020｜YouTube出現多條假開票直播影片

美國媒體11月3日報道，在當日仍未有任何一個州份的2020年美國大選票站關閉時，多條直播假選舉結果的YouTube影片就已經出現，並且有不少網民收看。YouTube之後回應稱，已移除多條有關影片。

趁機賺廣告收入

美國新聞網站《內幕》（Insider）3日報道，記者在YouTube上輸入關鍵字「直播2020總統選舉結果」後，搜尋到的首20條影片中，有8條都顯示同一個假的選舉結果直播圖。記者推測，有頻道欲透過直播假選舉結果的影片來提高其影片的點擊率。其中3個頻道更從中獲取廣告收入。

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《內幕》找到的所有正直播假選舉結果的頻道，也與政治組織及新聞機構沒有聯繫。記者輸入不同關鍵字後，排在最前面的影片都是由一個名為「7嘻哈」（Seven Hip-Hop）的音樂頻道上傳。在YouTube移除「7嘻哈」的假選舉結果直播影片前，影片已有逾2.6萬人收看。

YouTube在收到《內幕》通知後移除假選舉結果直播影片，指它們違反YouTube用來阻止「垃圾訊息、欺騙行為及欺詐」的政策。YouTube亦在有關選舉結果的搜尋頁面中加上警告字句，提醒民眾選舉結果未正式確定，建議他們自行上網搜尋。