美國大選2020 ｜特朗普籲停點票　被指「為質疑大選合法性」鋪路

美國共和黨籍總統特朗普（Donald Trump）在發出預告後，於當地時間11月3日在白宮東廳發表演說。他錯誤地宣布自己勝選，又指這場選舉是詐騙。英媒11月4日稱他這是趁選情對自己不利時，質疑大選合法性。

特朗普在這段期間發表的言論，往往都是沒有事實根據的，當中包括他指控民主黨人在剝奪支持者的權利，「而我們不會接受」。

特朗普也錯誤地聲稱自己已勝出。他說「我們將到美國最高法院，我想令所有點票停止。」他也說：「我們已準備勝出這場選舉，坦白說，我們已勝出這選舉。」

他在演說中稱「這場大選是對美國公眾的詐騙」，「這是令我們國家蒙羞的事。」

他在同日較早時稱將在白宮發表演說，同時指民主黨「竊取」大選。那些陳述及敘述都不是基於事實而說出的。

"A very sad group of people is trying to disenfranchise" our supporters.@realDonaldTrump repeats his unsubstantiated claim that his rivals are trying to "steal" the election https://t.co/z9DnqA1NUa pic.twitter.com/9kINV8QVmy — ITV News (@itvnews) November 4, 2020

他稱自己在佛羅里達州及得州獲勝。他說：「我們顯然已在喬治亞州勝出。他們追不到我們的。」

惟特朗普在點票仍未結束便發佈這樣的言論，英國《衛報》在報道稱，這是很多政治記者及策略師的噩夢：總統在選情不利他的時候，尋求就大選合法性埋下質疑的種子。

不止喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州等關鍵搖擺州仍有合資格的選票尚待統計，或會影響最終結果。

《衛報》稱特朗普沒有能力去單方面宣佈自己是勝利者。