美國大選2020｜特朗普與拜登若爭拗到底　最後或會是她代理總統？

美國總統大選於香港時間4日上午持續開票中，特朗普目前拿到的選舉人票數落後於拜登。連任之路可能無法成功達陣的特朗普先前就曾表示，自己可能不會接受大選結果：「我們唯一輸掉的可能就是選舉被操縱！」外媒分析，萬一特朗普敗選後提出選舉訴訟，且若訴訟拖到1月20日之後，將可能由眾議院長接下總統的職位。

根據《衛報》報道，在過去的半年中，特朗普多次表示，拒絕承諾和平交接職務，唯一輸掉大選的可能就是選舉受到操作，這樣的選舉結果並不可信。《霍士新聞》7月採訪特朗普時也曾提問是否將願意接受選舉結果，卻收到特朗普「得視情況，不會輕易說同意或不同意」的回答。

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報道指出，本屆提前投票的選民創新高，尤其是透過郵寄投票的選票數量，這意味著需要更多時間來點票與開票。根據CNBC最新消息，賓夕法尼亞州、威斯康辛州、密西根州選舉官員現已證實，不會在選舉當日晚間公布獲勝者。特朗普對於這樣的作法感到排斥並表示，可信的計票應該要趕在選舉之夜完成。

報道分析，特朗普可能會利用選舉詐欺的輿論混淆視聽，甚至提出選舉訴訟。如果訴訟持續至1月20日以後，將導致特朗普與拜登都無法宣布勝選，沒有任何一方宣誓就職總統的話，根據美國憲法，將由眾議院院長辭去國會代表的職務以接任總統之位。報道稱，這將意味著眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）會接任總統（編按：代理總統），這大概不會是特朗普想要的結果。

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