美國大選｜拜登料自己取得足夠票數勝選　但會等待完成所有點票

美國大選結束後，大部份州份的點票結果塵埃落定，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月4日首度發表講話，指自己有信心可以贏出足夠州份，成為下一任總統。

拜登在家鄉特拉華州（Delaware）表示，稱昨天（3日）再次證明民主是美國的動力。他認為自己明顯地取得入主白宮的270張選舉人票，但自己不會在今天宣布勝選，而且等待所有點票完成後，就會成為勝利者。

他強調，即使入主白宮之路充滿爭議，但擔任總統的責任是照顧所有美國人，稱無論是否支持自己，他都會努力工作。

至於選舉結果，拜登指每一票都要點算，認為民眾不會保持沉默，並形容自己的勝券在望是為美國民眾帶來勝利。

現時拜登仍在個別州份與總統特朗普（Donald Trump）爭持不下，其中在密歇根州（Michigan），多間傳媒包括霍士新聞（Fox News）、美國有線新聞網絡（CNN）、美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC）都認為拜登取下密歇根州，取下16張選舉人票。不過特朗普競選團隊同日較早時入稟法院，要求暫停點算當地及賓夕法尼亞州的選票。