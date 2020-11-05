美國大選2020｜特朗普與拜登倘若「打和Super」 該怎辦？

【美國大選2020 / 總統 / 選舉人團制度】美國大選（US election）至今還有7個州（內華達州、亞利桑那、阿拉斯加、密歇根州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州及喬治亞州）尚未有正式點票結果，如美國現任總統特朗普（Donald Trump，川普）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所得選舉人票都是269票，往後美國會發生什麼事？

拜登11月4日稱有信心可贏出足夠州份勝選，但特朗普在Twitter帳戶中發文，稱在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、喬治亞州及密歇根州勝選，不過推文很快便被Twitter標籤，稱正帖文發布時，正式結果是仍未公布的。

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

正式結果出爐之前，特朗普與拜登是有可能在選舉人票之中打成平手，導致白宮主人誰屬要靠眾議院決定，是自1824年以來所未見。

其中一個假設的情境是，北卡羅來納州（North Carolina，15票）和威斯康星州（Wisconsin，10票）歸拜登所有，而喬治亞州（Georgia，16票）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania，20票），以及密歇根州（Michigan，16票）都歸入特朗普的話，拜登與特朗普將各得269票打成平手。

美國大選2020：圖為美國民主黨總統候選人拜登11月4日在特拉華州威爾明頓發表講話，指自己有信心可以贏出足夠州份。美國現任總統特朗普隨後在Twitter發文，自稱在賓州、喬治亞及北卡州及密州勝出。（AP）

其中一方興訟

對選舉結果有異議的政黨，或會就有爭議州份的投票及點票程序發起訴訟。而在各個州發起的訴訟，或會上訴至美國最高法院。

2000年小布殊（George W. Bush）大戰戈爾（Al Gore）一役。當時小布殊的得票為5,045萬（47.9%），而戈爾的得票則有5,099萬（48.4%）。若只計及普選票，戈爾就會當上美國第43任總統。當時佛羅里達州需要重新點票，並在重新點票後確認小布殊在該州的普選票僅僅較戈爾多537點。結果令戈爾將佛州的25張選舉人票，全數撥歸小布殊所有，令有小布殊獲得271張選舉人票，戈爾飲恨。

特朗普已趕在美國大選2020投票日之前，讓保守派的巴雷特（Amy Coney Barrett）成為最高法院大法官。她加入最高法院後，保守派對自由派大法官的比例增加到6比3，如果將選舉結果於訴諸法院，對特朗普有利。

美國大選：美國前副總統戈爾（Al Gore），曾在2000年總統選舉的普選中取得48.4%選票，但仍未能當選。圖為2017年8月8日，戈爾在德國出席記者招待會。（Getty）

選舉人團

美國的總統選舉制度甚為奇特，總統選舉的選舉人團人數是538，可為2整除，導致選舉有可能出現打成平手的局面。

最終能入主白宮者，是在選舉人團538張選票中，取得至少270張的人。

選舉人12月14日會進行投票。國會參議院及眾議院2021年1月6日開會，點算選票並正式宣布獲勝者。

正常情況下各州長核實自己管轄的州的選舉結果，並與國會分享資訊。

惟路透社11月4日引述學者提出一種設想情境，即是在競爭激烈的州份，州長和立法機構提交2份不同的選舉結果。比如賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星和北卡羅來納這些關鍵州，州長都是民主黨籍，立法機構卻由共和黨掌控。

路透社引述法律專家的說法，指在這種情況下，國會是應該接受州長的選舉人名單，還是不計算該州的選舉人票，外界目前還不清楚。

圖為美國眾議院議長佩洛西11月3日身在華盛頓的民主黨全國委員會總部，向記者談及投票日的結果。（AP）

權變選舉

倘最終沒有候選人贏得過半的選舉人票，將會根據美國憲法第十二條修正案觸發「權變選舉」（contingent election）——由眾議院選出美國下任總統，由參議院選出副總統。

眾議院中每一個州的代表團將獲得一張選票。以目前情況而言，在50個州代表團當中，共和黨掌控26個，民主黨控制22個；另有一個州代表團的組成是兩黨各半，還有一個州代表團是由7名民主黨籍、6名共和黨籍及1名自由黨籍人士所組成。

倘在投票後兩名候選人的選舉人票得票數是269對269打成平手，可進行權變選舉。

根據美國憲法，現任總統任期在1月20日結束，因此國會中的任何選舉爭議都必須在這之前解決。

根據美國《總統繼任法案》（Presidential Succession Act），如國會在1月20日前都未能宣布當選總統的人選，將由眾議院議長辭職以接任總統之位。這將意味着代表加州的眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）會代理總統。