美國大選2020｜特朗普與拜登倘若「打和Super」 該怎辦？

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【美國大選2020 / 總統 / 選舉人團制度】美國大選（US election）至今還有7個州（內華達州、亞利桑那、阿拉斯加、密歇根州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州及喬治亞州）尚未有正式點票結果，如美國現任總統特朗普（Donald Trump，川普）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所得選舉人票都是269票，往後美國會發生什麼事？

拜登11月4日稱有信心可贏出足夠州份勝選，但特朗普在Twitter帳戶中發文，稱在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、喬治亞州及密歇根州勝選，不過推文很快便被Twitter標籤，稱正帖文發布時，正式結果是仍未公布的。

正式結果出爐之前，特朗普與拜登是有可能在選舉人票之中打成平手，導致白宮主人誰屬要靠眾議院決定，是自1824年以來所未見。

其中一個假設的情境是，北卡羅來納州（North Carolina，15票）和威斯康星州（Wisconsin，10票）歸拜登所有，而喬治亞州（Georgia，16票）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania，20票），以及密歇根州（Michigan，16票）都歸入特朗普的話，拜登與特朗普將各得269票打成平手。

美國大選2020：圖為美國民主黨總統候選人拜登11月4日在特拉華州威爾明頓發表講話，指自己有信心可以贏出足夠州份。美國現任總統特朗普隨後在Twitter發文，自稱在賓州、喬治亞及北卡州及密州勝出。（AP）

其中一方興訟

對選舉結果有異議的政黨，或會就有爭議州份的投票及點票程序發起訴訟。而在各個州發起的訴訟，或會上訴至美國最高法院。

2000年小布殊（George W. Bush）大戰戈爾（Al Gore）一役。當時小布殊的得票為5,045萬（47.9%），而戈爾的得票則有5,099萬（48.4%）。若只計及普選票，戈爾就會當上美國第43任總統。當時佛羅里達州需要重新點票，並在重新點票後確認小布殊在該州的普選票僅僅較戈爾多537點。結果令戈爾將佛州的25張選舉人票，全數撥歸小布殊所有，令有小布殊獲得271張選舉人票，戈爾飲恨。

特朗普已趕在美國大選2020投票日之前，讓保守派的巴雷特（Amy Coney Barrett）成為最高法院大法官。她加入最高法院後，保守派對自由派大法官的比例增加到6比3，如果將選舉結果於訴諸法院，對特朗普有利。

美國大選：美國前副總統戈爾（Al Gore），曾在2000年總統選舉的普選中取得48.4%選票，但仍未能當選。圖為2017年8月8日，戈爾在德國出席記者招待會。（Getty）

選舉人團

美國的總統選舉制度甚為奇特，總統選舉的選舉人團人數是538，可為2整除，導致選舉有可能出現打成平手的局面。

最終能入主白宮者，是在選舉人團538張選票中，取得至少270張的人。

選舉人12月14日會進行投票。國會參議院及眾議院2021年1月6日開會，點算選票並正式宣布獲勝者。

正常情況下各州長核實自己管轄的州的選舉結果，並與國會分享資訊。

惟路透社11月4日引述學者提出一種設想情境，即是在競爭激烈的州份，州長和立法機構提交2份不同的選舉結果。比如賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星和北卡羅來納這些關鍵州，州長都是民主黨籍，立法機構卻由共和黨掌控。

路透社引述法律專家的說法，指在這種情況下，國會是應該接受州長的選舉人名單，還是不計算該州的選舉人票，外界目前還不清楚。

圖為美國眾議院議長佩洛西11月3日身在華盛頓的民主黨全國委員會總部，向記者談及投票日的結果。（AP）

權變選舉

倘最終沒有候選人贏得過半的選舉人票，將會根據美國憲法第十二條修正案觸發「權變選舉」（contingent election）——由眾議院選出美國下任總統，由參議院選出副總統。

眾議院中每一個州的代表團將獲得一張選票。以目前情況而言，在50個州代表團當中，共和黨掌控26個，民主黨控制22個；另有一個州代表團的組成是兩黨各半，還有一個州代表團是由7名民主黨籍、6名共和黨籍及1名自由黨籍人士所組成。

倘在投票後兩名候選人的選舉人票得票數是269對269打成平手，可進行權變選舉。

根據美國憲法，現任總統任期在1月20日結束，因此國會中的任何選舉爭議都必須在這之前解決。

根據美國《總統繼任法案》（Presidential Succession Act），如國會在1月20日前都未能宣布當選總統的人選，將由眾議院議長辭職以接任總統之位。這將意味着代表加州的眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）會代理總統。

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