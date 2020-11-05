美國大選2020｜拜登反超特朗普惹種票疑雲　是假新聞抑或真相

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選情緊湊，後者於威斯康星州和密歇根州反超連取兩州。不過這種戲劇逆轉卻引起「種票疑雲」，特朗普也開腔說領先優勢「神奇消失」。法新社和其他媒體求證發現網絡流傳的「舞弊」說法不實。

威州密州拜登神奇逆轉

有網民引述538網站（FiveThirtyEight）威斯康星州和密歇根州的實時點票圖表指出，拜登兩州得票數目於凌晨時份突然急增，「99%的選票都歸拜登」。

Look at 4am. Straight up spikes. 99% of votes went to Biden. WHAT!? Posted by DeAnna Lorraine for Congress on Wednesday, 4 November 2020

「政治真相」網站（PolitiFact）聯絡擁有538網站的美國廣播公司新聞部求證。發言人解釋，選票數目急增是因為當時部份縣一次過公布大批的點票結果，而選票也不是百分百屬於拜登，「藍線後面有一條紅線代表特朗普所得的數以千計選票」。特朗普於佛羅里達州本來也一度落後，後來出現同樣情況反超。

538網站解釋，拜登於威斯康星州的得票急增是因為密爾沃基（Milwaukee）一次過公布大批缺席選票的結果。密爾沃基是威州的主要城市，以城鄉區別而言傳統傾向民主黨，上屆大選民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）於密爾沃基縣以36.9%的差距壓倒勝出。加上郵寄選票民主黨選民佔較多，拜登因而能夠憑缺席選票反超。

密歇根州的情況也類似。538網站選舉分析員斯凱利（Geoffrey Skelley）解釋，密州最大城市底特律（Detroit）所在的韋恩縣（Wayne County）當時公布約15萬票的結果，而韋恩縣也是傾向民主黨，因而造就拜登的逆轉。上屆大選民主黨以37.1%的差距於韋恩縣勝出。

+ 3 + 3 + 3

拜登密州突增13萬票

網絡也有一種說法指拜登於密歇根州突然增加138,339票，反而特朗普則「吞蛋」。

So while everyone was asleep and after everyone went home, Democrats in Michigan magically found a trove of 138,339 votes, and all 138,339 of those "votes" magically went to Biden? That doesn't look suspicious at all. https://t.co/6w1MFoVhfg — Sean Davis (@seanmdav) November 4, 2020

中部夏厄沃西縣（Shiawassee County）職員威爾遜（Caroline Wilson）向法新社解釋，「我誤加了一個『零』」，因此拜登原本只有15,371票，卻變成了153,710票，「當發現出錯時，就已經修改了，大概是20分鐘內的事，事情那麼快就傳開，我感到驚訝。」她表示，密歇根州提醒她的辦公室指出了錯，因為當地根本沒有那麼多的選民。

選舉分析網站Decision Desk HQ更新密州最新點票結果指，有網民已經即時指出錯誤要求更正。網站表示是因為夏厄沃西縣的文書出錯，後來已經修改數據。特朗普最終以23,154票勝出。

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威州投票率過百分百

有人指出，威斯康星州只有3,129,000名登記選民，不過收到3,239,920張選票，投票率超過百分百。

根據威斯康星州選舉委員會，截至11月1日，州內有3,684,726名登記選民。法新社求證發現，錯誤的選民數據是來自名為「World Population Review」的網站，列出「2020年各州登記選民數目」，但其實資料是來自美國人口普查局2018年的數據。網站目前已經更新數據。

↓美國選民11月3日投票情況↓

票站職員倒走特朗普選票

有自稱是賓夕法尼亞州伊利縣（Erie County）的票站職員於社交媒體表示，很多人來投票，「我丟棄了百張特朗普選票！！賓夕法尼亞州2020年將變藍！！」

🚨🚨🚨🚨🚨 There is a poll worker in Erie, PA named Sebastian Machado who has admitted on Instagram that he is purposing... Posted by Drea Palmer on Tuesday, 3 November 2020

伊利縣選舉委員會回應指，自稱是票站職員的人不是票站職員，也不是官方職員。委員會主席安德森（ Carl J. Anderson III）表示，相信該位人士不是伊利縣的登記選民或居民。