美國大選2020｜特朗普連發13條推文　質疑多州領先變落後

美國大選2020計票11月4日繼續進行，最新數據顯示共和黨候選人特朗普（Donald Trump）落後民主黨候選人拜登（Joe Biden），特朗普本人以及競選團隊對此提出異議，特朗普更連發13條推文提出質疑。

美國全國廣播公司（NBC）11月4日稱，威斯康星州選舉委員會宣布完成點票，拜登以20,697票之差擊敗特朗普，取得10張選舉人票。拜登還贏下另一個關鍵搖擺州密歇根州。

特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）表示，不少報告指威斯康星州多個縣市出現違規行為，引起對結果合法性的質疑，因此會即時要求重點當地選票。

特朗普團隊之後亦入稟要求暫停點算密歇根州的選票，同時要求審視團隊沒法有效監察而已開箱及點算的選票。團隊之後再於賓夕法尼亞州採取同樣行動。

特朗普質疑大選計票

在威斯康星州與密歇根州結果公布後，特朗普11月4日在社交媒體Twitter上連發多條推文表示不滿，稱在原本領先民主黨總統選候人拜登的多個州，突然意外出現大量選票。

特朗普在其中一條推文表示：「昨晚我領先，很多時候是穩固地領先，在許多關鍵州，而且幾乎全都民主黨執政或由民主黨控制，然後卻一個一個很奇妙地開始消失，而一堆堆意外出現大量選票遭到點算。非常奇怪！而且『民意調查人員』完全及歷史性地搞錯了」。

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

拜登目前以264張選舉人票領先於特朗普的214票，兩人需獲得270張及以上選舉人票才能勝選。