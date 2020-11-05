【維也納恐襲】槍手孤狼式行兇　曾到斯洛伐克買彈藥

奧地利首都維也納（Vienna）11月2日發生槍擊案，導致包括槍手在內共5人死亡、逾20人受傷。奧地利政府11月4日公布，證實槍手為孤狼式犯案，他曾到斯洛伐克（Slovakia）買彈藥。奧地利接獲斯洛伐克通知後，疑似未妥善跟進有關情報。

奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）表示，調查人員評估大量影片證據後，證實20歲槍手法伊楚萊（Kujtim Fejzulai）是單獨行兇。

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斯洛伐克情報部門7月曾通知奧地利，指法伊楚萊嘗試在斯洛伐克買彈藥。斯洛伐克警方稱，他們夏季時收到資訊，指「來自奧地利的可疑人物」嘗試購買彈藥；惟可疑人物沒有成功購買彈藥。奧地利公共安全主任魯夫（Franz Ruf）表示，奧地利情報官員收到有關消息，並曾向斯洛伐克情報部門提問，但不清楚程序是否以最好的方式進行。

內哈默稱，奧地利收到斯洛伐克提供的情報後，下一步的溝通顯然地出現了一些問題。他希望成立獨立小組來調查事件。

法伊楚萊曾因企圖到敘利亞加入極端組織伊斯蘭國（ISIS）而被捕入獄，他在2019年12月獲釋。他曾參加「去激進化」的改造計劃。