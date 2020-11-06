美國大選2020｜美媒：投票日後仍有逾15萬選票未送抵點算

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選舉經過兩日仍然未完成點票工作。美國媒體5日稱，美國郵政局郵件處理中心有超過15萬張選民寄回的選票未於11月3日投票日結束前送抵，部份選票來自5個勝負未明的關鍵州份。

《華盛頓郵報》5日報道，美國郵政局（USPS）資料顯示，郵件處理中心有超過15萬張票未於投票日前送抵，包括逾1.2萬張是在5個尚未分出勝負的州份。

雖然郵政局主管再三保證，郵局職員每天都有清點應該送達的選票，但他們也在5日公布的法庭文件中承認未能及時處理數以千計的選票，且4日處理的選票比投票日當天還多。

隨未來幾日將公布更多數據，估計未能於投票日前送達的選票將愈來愈多。有些選舉專家擔心，即使有些州接收選票的時限較寬鬆，這些票可能仍來不及送抵。

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在幾個搖擺州，選票即使來得較晚，只要郵戳日期是在11月3日前，且於11月6日前送抵，依法仍可被計入。例如內華達州（Nevada），有4,518票在投票日之後才到；北卡羅來納州（North Carolina）有2,958票、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）有3,439票，都在投票日之後才送抵。

其他州份則有不同規定，選票若未於投票日之前送到選舉官員手中就算作廢。例如亞利桑那州（Arizona）有864票、喬治亞州（Georgia）有853票遲到。

這些州的點票工作尚未結束，因此不清楚未即時送抵的選票會否影響這次大選結果，但選票處理延誤的問題，突顯出臨近投票日時才透過郵政服務寄送選票的風險。