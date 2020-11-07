美國大選2020｜「拜登白宮」高官　或最快下周提名　過渡計劃加快

美國大選2020一些州份的點票工作仍在進行中，但已可見民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在一些關鍵州份的優勢。美媒11月6日報道拜登的顧問11月6日加快推進權力過渡計劃，「拜登白宮」第一批高級官員提名可能最快在下周出現。

《紐約時報》報道11月7日稱拜登目前在一些競爭激烈的州份佔有優勢，他或會當選，因此他的團隊加快腳步，開始着手處理過渡計劃。

他的顧問及幕僚或加快就誰可能擔任什麼職位進行對話，當中包括西翼以及聯邦政府部門部長的人選。在拜登所擬計劃的着意指引下，它會是美國史上人選最多元化的內閣。

《紐約時報》稱這些幕後的活動凸顯出，即使拜登在公開場合傳達出要讓每一張票都經點算的訊息，以及未有正式宣布勝選，惟在美國面對正在惡化的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行以及經濟進一步變差之際，他已就入主白宮後讓新任政府加快施政推進計劃。

↓拜登團隊在演說結束後，於他的YouTube帳戶發布影片。想觀看是次演說的，直點擊觀看：

他6日在特拉華州威爾明頓發表演說，稱選民以選票授權他要做好防疫、振興經濟、改善氣候變遷、解決系統性種族歧視等問題，也希望國家團結而非撕裂。

他還要選民知道，他並非坐等開票，而是已經開始籌劃施政腳步，包括5日已與副手賀錦麗（Kamala Harris）及專家們開會討論公共衛生與疫後經濟復甦等問題。

▼拜登在美國時間11月6晚發表演說，想重演說內容，請點擊放大觀看：

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拜登想當選 尚欠17票

美聯社及《紐約時報》等美國大型媒體仍未宣布拜登當選，惟拜登在關鍵搖擺州密歇根州和威斯康辛州勝出，一些關鍵州份普選票得票率都領先，他當選的機會看來較美國現任總統特朗普（Donald Trump）為大。

美國以至國際社會的焦點，現時都落在賓夕法尼亞州及喬治亞州，這2個州份分別有選舉人票20張及16張。拜登已手握253張，距離當選所需的門檻270票，僅欠17票。

▼11月3日至6日，有人在上街集會或遊行時持槍，想看更多照片，請點擊放大觀看：

▼11月6日，上街民眾跳舞，為選舉集會平添歡樂的氣氛：

▼想看更多11月6日及5日美國多個票站點票以及民眾上街表態的情況，請點擊放大觀看：