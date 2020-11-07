美國大選2020｜特朗普擬籌6000萬美元　就大選結果展開法律訴訟

英國傳媒11月6日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）對這次選舉結果將採法律行動，其競選團隊已開始接觸捐贈者，冀籌得至少6000萬美元打官司。

特朗普團隊已在多個州入稟法院，挑戰點票程序和選舉結果。路透社6日引述共和黨一名捐獻者表示，收到特朗普團隊及共和黨全國委員會（RNC）的募捐要求，稱他們需要6000萬美元。

另外兩名消息人士說，特朗普競選團隊希望與RNC共同負責的聯合籌款委員會可籌得多達1億美元的資金，意味競選團隊或會就大選結果展開大規模的法律訴訟。

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特朗普在香港時間11月6日早上發表講話，稱各地都出現一些令人不安的舞弊行為，又指有關選舉的訴訟可能訴諸最高法院。

特朗普目前以214張選舉人票落後，拜登有253票。他已改打法律戰，在數個關鍵州入稟法院，要求停止點票、重新驗票或宣稱選票有問題，包括威斯康星、密歇根州、賓夕法尼亞州、喬治亞與內華達。不過，特朗普陣營在密歇根與喬治亞提出訴訟，都被法官駁回。

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