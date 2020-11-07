美國大選2020｜特朗普若敗選卻拒絕認輸怎麼辦？

美國大選2020｜總統選舉仍然未有定局。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）形勢大好，堅信能夠勝出。總統特朗普（Donald Trump）也未有意承認落敗，並開闢法律戰線。不少人開始想，假設拜登真的勝出，而且特朗普拒絕「認輸」，將發生什麼事？

承認落敗是民主選舉的傳統，好比君子交手後的握手。通常落敗者都會致電對手恭喜對方勝出，並向支持者發表演說。例如四年前希拉里（Hillary Clinton）失落總統寶座後致電特朗普，也有戈爾（Al Gore）向小布殊（George W. Bush）承認落敗，後來因為佛羅里達州選情再咬緊而「收回」，但最終亦於最高法院得出裁決後宣布敗選。

美國沒有法律要求落敗者「認輸」，但憲法第二十條修正案規定新任總統任期於1月20日中午展開，意味假設拜登真的勝選，無論如何他將於1月20日中午成為新任總統。傳統而言，卸任總統都會出席新任總統的宣誓儀式，象徵和平過渡權力。不過現時都很難想像特朗普將出席拜登的宣誓儀式為對方鼓掌。

假設拜登已經就任總統，特朗普仍然拒絕遷出白宮，那麼拜登就自然有權力指示特工處特工將特朗普護送離開。拜登發言人貝茨（Andrew Bates）11月6日回應指，「美國政府絕對能夠將入侵者護送離開白宮」。不過特工處以外，軍方已經表明無意捲進大選爭議。參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾指，如果選舉出現爭議，根據法律是應該由法院和國會解決，不是軍隊。

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上述情景卻是基於一個很重要的前設——國會確認拜登勝選。從選舉日到新總統就職期間，選舉人團將於12月14日投票選出總統，再於新國會就職後的1月6日確認選舉人票的投票結果。假設法院未能及時解決選舉糾紛，國會就面臨難題。

選舉學者福利（Edward B. Foley）的研究就列出可能發生的局面。一般而言，選舉人是由普選票決定。例如如果拜登於賓夕法尼亞州勝出，宣誓投票給拜登的人將有權出任賓夕法尼亞州的選舉人。州長將根據州法律認證，並按照國會要求通知聯邦政府。不過問題是，州立法機關有機會按照憲法第二條取回權力，直接任命選舉人。由於賓州兩院由共和黨把持，他們可能任命支持特朗普的選舉人。

如此一來，賓州就會出現兩組選舉人票，一組投給拜登，一組投給特朗普。然後問題就要由國會解決。參議院議長即副總統彭斯（Mike Pence）將負責點算選舉人票，面對賓州的兩組選票，他就要決定接納哪一組選票。他可以二取其一，或者將兩組選票作廢。如果作廢的話，就沒有任何候選人能夠得到270票的門檻，將由眾議院每州一票選出總統，並由參議院每位議員一票選出副總統。但無論結果如何，走到這一步的美國已經身陷前所未有的憲制危機。