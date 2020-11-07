美國大選｜特朗普不願接受敗選？　親信想請伊萬卡夫婦做醜人遊說

2020年美國總統大選（US Election），民主黨候選人拜登（Joe Biden）距離跨過270張選舉人票的當選門檻幾乎就只差臨門一腳，但特朗普（Donald Trump）目前仍嘴硬不願認輸，也讓他的親信苦於尋找一個膽子夠大的人，讓特朗普可以面對現實。

據報特朗普曾告訴親信，就算媒體宣布拜登勝選，他也不會承認敗選，親信們則開始琢磨，誰敢當面把敗選事實告訴特朗普，浮上檯面的名字包括第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）與他的先生庫什納（Jared Kushner）。

目前不清楚伊萬卡與庫什納怎麼想，但伊萬卡選後曾在Twitter發文表達她支持父親打官司，當她開車帶小孩外出時，媒體拍到長女阿拉貝拉（Arabella）學着二戰英相邱吉爾，朝著鏡頭比出代表勝利的「V」手勢，似乎已隱約透露兩人的態度。

Every legally cast vote should be counted. Every illegally cast vote should not. This should not be controversial.



This is not a partisan statement — free and fair elections are the foundation of our democracy. 🇺🇸 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 6, 2020

紐時報道，指部分共和黨員也擔心特朗普不願安安靜靜地走人，正在考慮採取行動，像是告訴他必須下台，這樣對他本人、家人、事業與政治生涯都有好處，甚至提醒他，可用體面下台換取4年後捲土重來的機會。部分人士也認為，特朗普會在大事底定後認輸，但很有可能絕對不會公開接受選戰結局。

據指特朗普的顧問對於他在開票結果全數出爐前該做什麼也意見分歧，有人認為他可在本周末舉行造勢大會，但特朗普在白宮開記者會憑空指控關鍵州選舉舞弊後，數位顧問都認同特朗普總統任期已經進入倒數計時。

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