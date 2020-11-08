【拜登勝選】特朗普如何度過白宮最後時光　開除眼中釘最痛快？

美國大選2020｜打工仔遞了辭職信以後，有人選擇如常工作，也有人選擇「翹埋雙手不工作」。那麼即將卸任的美國總統會怎樣度過於白宮餘下的時光呢？隨着民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）的任期可能只剩兩個多月，一旦成為「跛腳鴨」的他可能做什麼？

回顧近代總統於白宮的最後時光，他們都有不同的選擇。老布殊（George H.W. Bush）赦免了因為伊朗門事件被定罪的人；克林頓（Bill Clinton）推動以巴和平方案；小布殊（George W. Bush）強推被指不利環保的法例；奧巴馬（Barack Obama）就通俄門驅逐俄羅斯外交官員。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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那麼特朗普呢？普遍相信他會行使總統權力提出赦免。最有可能得到厚待的自然是因為通俄調查被官司纏身的親信，例如弗林（Michael Flynn）、斯通（Roger Stone）和馬納福特（Paul Manafort）。不過跟特朗普鬧翻的科恩（Michael Cohen）則可能不會獲得「免死金牌」。

不一定是被定罪的人才可以得到赦免，例如尼克遜（Richard Nixon）因為水門事件下台後仍然不是戴罪之身就獲福特（Gerald Ford）赦免，讓他不會遭起訴。同樣特朗普也可能向班農（Steve Bannon）、帕斯凱爾（Brad Parscale）、朱利亞尼（Rudy Giuliani）甚至伊萬卡（Ivanka Trump）等家人發出特赦。

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

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「你被開除了！」（You're fired!）是特朗普任真人騷主持時的「名台詞」。他上任初期經常「換畫」，能夠做足四年的高官少之又少。美國傳媒Axios曾引述兩名知情人士指，特朗普選前心目中已經有一張「處決名單」，想於勝選後執行，聯邦調查局局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）、中央情報局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）和國防部長埃斯珀（Mark Esper）也榜上有名。

不排除特朗普於落敗後也會照樣解僱他的眼中釘。不過目前參議院也處於「跛腳鴨」狀態，相信不會於短時間順利通過任命，變相其實向拜登「送大禮」，讓他一上任就能任命新官員。

那麼國家過敏與傳染病研究所福奇（Anthony Fauci）會否飯碗不保？福奇不是政治任命官員，而是公務員，總統理應不能直接解僱他。但特朗普有權要求衛生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）或國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）解僱福奇。或者，特朗普可以直接無視福奇。

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美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻。那麼即將易主的白宮還會努力抗疫嗎？抑或是嘆慢板，不再加快研發疫情或推動國會通過紓困法案？只不過白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）曾表示白宮「不會控制疫情」，國會和白宮一直未能就紓困法案達成共識，恐怕即使特朗普選擇到海湖莊園（Mar-a-Lago）打高爾夫球也不會有大分別。