泰國曼谷數以千人示威要求王室改革　警方發射水炮驅散民眾

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路透社報道，泰國曼谷11月8日有數以千計民眾示威，要求泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）改革王室。警方發射水炮驅散民眾。

報道稱，民眾從曼谷民主紀念碑遊行向王室宮務處時受阻，有巴士做路障，警方之後發射水炮嘗試要民眾停下，部分民眾依然成功前往大王宮外的皇家田廣場。

↓警方發射水炮↓

路透社之前報道，泰國示威者當日的集會要求泰王與民眾對話，另有王室的支持者在附近高叫聲援王室的口號。美聯社報道，示威者當時想到王宮遞交請願信。

當地警方表示，王室建築物150米以內範圍禁止公眾集會。

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