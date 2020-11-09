美國大選2020｜拜登正物色閣員人選　部分人會是女性

隨着美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年美國大選中獲勝，他將如何組建新的美國內閣引發外界關注。

據美國「政客」新聞網站11月7日報道，拜登在做出白宮人事調整時會將重點放在經濟和保健部門，同時鑑於美國歷史上首次由有色人種女性當選副總統，拜登有可能也會任命女性或有色人種擔任財政部長或國防部長，而這兩個職位至今從未有過特例，一直都由白人男性擔任。

曾任美國國家安全顧問和美國駐聯合國大使的蘇珊賴斯（Susan Rice）是國務卿的熱門人選。有評價認為，她擁有擔任美國最高外交官國務卿的充分經驗。

2016年7月25日，美國前國家安全安全顧問賴斯（左）會見時任中共中央軍委副主席範長龍（右）。（Reuters）

佛洛諾伊（Michele Flournoy）曾在奧巴馬（Barack Obama）政府時期擔任國防部副部長，她認為美國國防部有必要在與中國的競爭中確保技術、經濟上的優勢，對中國應超越傳統型的軍事應對，例如將新冠肺炎（COVID-19）疫情也納入國家安保範圍。

佛洛諾伊被視作熱門國安顧問人選。不過，她曾在奧巴馬執政時期與拜登在埃及和利比亞問題上產生了分歧，有可能會遭到共和黨的強烈反對。

美國財政部長有望由美聯儲前理事布雷納德（Lael Brainard）擔任。她曾在奧巴馬政府時期在財政部任職。

眾議員戈麥斯（Jimmy Gomes）是美國貿易代表部代表的最有力人選。他在眾議院任職期間，修改了特朗普（Donald Trump）政府的美墨加協議（USMCA），為在眾議院獲得超黨派的支持做出了貢獻。

報道也指出，若共和黨在參議院成為多數黨，拜登提出的內閣人選可能會在聽證會上遭到強烈反對，女性擔任全部的內閣要職將很難實現。