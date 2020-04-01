【新冠肺炎・美國】防長埃斯珀反對「羅斯福號」人員落船隔離

美國「羅斯福」號航母也出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染病例，艦長向美軍高層發出求助信，希望讓所有艦員都下船進行隔離。但是美防長埃斯珀（Mark Esper）反對這麼做。

美防長埃斯珀3月31日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時被問到「羅斯福」號航母的情況。主持人奧多奈爾（Norah O'Donnell）問美國是否準備撤離「羅斯福」號航母上的人員。

對此，埃斯珀回應說：「我不認為我們到了這種時候。我們正在向在關島的這艘航空母艦運送大量物資和醫療援助。我們正在根據他們的需要提供額外的醫療人員。我很高興地宣布，他們沒有一個人病得很重。在這個時候，我們正在努力確保我們控制住病毒，我們部署了測試劑，我們對有多少船員被感染有一個很好的評估。然後，當然，採取其他措施，以確保我們可以讓航母再次準備好繼續履行它的使命。」

主持人還說：「我的認為，艦長寫的這封信是相當令人震驚的。他說，「水手沒必要犧牲。」他建議撤離大部分的工作人員，這在考慮之中嗎？」

對此，埃斯珀沒有正面回答，他只是說：「當然沒必要有人犧牲。此時此刻，我們還沒有處於戰爭之中。第一要務是照顧我們的軍人和他們的家人。」

當被問到如何看待信裏的內容時，埃斯珀說：「我還沒有機會仔細看這封信。我將依靠海軍的指揮系統去評估情況，確保他們為艦長和船員提供所有他們需要的支持，讓船員們保持健康，讓船回到海上。」

據美國《舊金山紀事報》3月31日報道，3月30日，美國「羅斯福」號航空母艦上已有超過百人感染新冠肺炎，艦長克羅澤（Brett Crozier）緊急寫信請求美國海軍提供資源，讓全員下船檢測隔離，避免情況惡化。

克羅澤在信中寫道，「此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就無法讓我們的士兵受到妥善的照顧……疾病仍在加速蔓延。」