【新冠肺炎】美國FDA批出緊急授權　使用禮來公司單克隆抗體療法

美國食品和藥物管理局（FDA）11月9日發出緊急使用授權，批准使用由禮來公司（Eli Lilly and Company）研發製造的單克隆抗體療法「Bamlanivimab」，以治療輕度至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的患者。

圖為禮來公司製造，單克隆抗體療法「Bamlanivimab」藥物。美國FDA在11月9日發出緊急使用授權，批准使用於新冠肺炎治療。（AP）

FDA表示，有關批准可供12歲或以上人士，具有可能讓病情惡化風險的患者使用。這包括65歲以上長者，或部份長期慢性病患者。

Bamlanivimab是一種由禮來公司研發的藥物，利用培育的人造抗體，對抗新冠病毒。儘管臨床試驗顯示藥物無助患者清除體內病毒，但經抗體療法治療後的患者，因病情惡化需要住院的比率得以降低。

然而研究指出，藥物並不適合提供於重症患者，特別是正接受氧氣機輔助呼吸的患者，稱有關藥物反而會令病情加重。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

類似的藥物亦曾在總統特朗普（Donald Trump）感染新冠肺炎，入院時使用，因此獲特朗普高度讚賞，並稱要讓全國患者免費使用。

禮來公司稱已正開始生產有關藥物，預計可在2020年底前生產100萬劑供使用。