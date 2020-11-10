【新冠疫苗】巴西衞生監督局暫停測試北京科興疫苗

巴西衞生監督局（Anvisa）11月9日在一份聲明中稱，因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗測試在10月29日發生「嚴重不良事件」，機構下令暫停對中國科興控股生物技術有限公司生產的CoronaVac疫苗進行測試。

路透社10月11日稱，位於巴西聖保羅州（São Paulo）的布坦坦研究所（Instituto Butantan）會就科興疫苗測試中斷，舉行新聞發布會。

「嚴重不良反應」事件發生在10月29日。惟Anvisa沒提供更多細節，例如事件是否發生在巴西，或是在另外一國家。它亦沒有說明，為何發生在10月29日的事，待到現在才對外溝通。

巴西CBN廣播電台（Central Brasileira de Notícias）11月9日稱，暫停測試是因有志願人士死亡，不過這消息尚未經Anvisa證實。CBN獲得的資料顯示，去世的志願人士本身沒感染新冠肺炎，其死因亦未明。當事件被報道後，Anvisa發出確認中斷測試的命令。當局將成立委員會分析這個案。

巴西7月21日起對中國公司研發的疫苗進行人體測試。全國有逾9,000名自願人士接種疫苗，他們的年齡介乎18至59歲。聖保羅州長多里亞（João Doria）當時稱，如測試證實疫苗有效，布坦坦研究所2021年開始生產1.2億劑疫苗，並在國內免費供應。