美司法部起訴台灣企業與個人　涉嫌違反制裁伊朗出口規範

美國司法部周二（10日）表示，台灣兩間企業及一名人士涉嫌違反美國對伊朗制裁的相關出口規範，當局將予以起訴。

遭起訴的是現年42歲的黃清華（Chin-Hua Huang，音譯），控罪是涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）與《伊朗交易和制裁條例》（ITSR）中對伊朗出口限制的制裁規範；同樣遭起訴的還有得實國際（DES International Co.,Ltd.）及Soltech Industry Co.,Ltd.亦。

司法部國家安全事務助理部長德默斯（John C. Demers）表示，被告被控共謀從美國購買商品，隱匿商品原產地並送往伊朗供當地政府與企業使用，違反美國對伊朗出口規範，削弱制裁效力。

聲明指出，黃清華是涉事兩間企業的銷售代理，涉嫌協助伊朗研究機構在未獲得美國財政部許可下獲得美國商品，包括用於機電設備的功率放大器與網路安全軟體。一旦罪成，黃清華將面臨最高5年有期徒刑與最高25萬美元（約194萬港元）的罰款，而有關企業將分別面臨罰款最高50萬美元（約388萬港元）。

另外，美國財政部同日宣布將6間企業與4名個人被列入制裁黑名單，其中除了上述企業與個人，還包括同為得實國際的王中朗、孫十美，與相關企業Naz Technology等。