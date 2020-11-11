美國大選2020｜美媒稱「郵政吿密者」指控屬捏造　當事人否認

2020年美國大選（US Election）多州點票工作尚未結束，民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）則拒絕承認落敗，批評選舉存在舞弊。在雙方爭拗之際，當地爆出「郵政告密者」風波，共和黨人向司法部提交一名郵政局職員霍普金斯（Richard Hopkins）的爆料，他稱有人在賓夕凡尼亞州指示職員修改郵寄選票的日期。 美媒《華盛頓郵報》11月10日引述官員消息報道，霍普金斯之後承認捏造指控，但在報道刊出數小時後，霍普金斯透過網絡否認自己撤回指控。

《華盛頓郵報》引述3名與調查有關的官員消息人士報道，霍普金斯承認捏造指控，並在一份宣誓證詞撤回指控，報道稱曾聯絡霍普金斯，但未獲回覆。

另一美媒《每日野獸》（Daily Beast）則報道，眾議院監督委員會的民主黨人從美國郵政總局監察長辦公室獲悉，霍普金斯11月6日接受調查人員採訪後，11月8日撤回指控。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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事件並未就此告一段落，極右組織「真理計劃」（Project Veritas）11月10日晚上發布一段影片，霍普金斯反擊《華盛頓郵報》，他稱沒有收回自己指控，並要求華郵撤回報道。

據霍普金斯所作出的指控，他稱自己無意中聽到賓夕凡尼亞州伊利市的一位郵政局長指示工作人員在選舉日截止日期之後寄出的選票上修改日期。特朗普的共和黨盟友在一封致司法部的信中敦促政府就此展開調查，司法部長巴爾（William Barr）不久後批准。這場「郵政吿密者」爭議至今依舊破朔迷離。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：