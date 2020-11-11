美國大選2020｜稱有第2屆特朗普政府捱批　蓬佩奧口風「急轉彎」

美國現任總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊自11月7日以來都發出拒絕承認敗選。特朗普政府在美國時間11月10日終出現第一把拒絕交出權力的聲音，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說會平穩過渡至第二屆特朗普政府，不過數小時後他的說法已有改變。

美國務院11月10下午舉行記者會上，蓬佩奧對記者的回應相當耐人尋味，他除了間接確認總統特朗普不會承認落敗，他甚至錯誤地——但也有可能是開玩笑的說特朗普已擊敗拜登（Joe Biden）。

當記者繼續追問他和國務院是否準備向拜登及團隊進行權力過渡，蓬佩奧顯得喪氣以及愈發不耐煩。他並說看不到這選舉已完結。他亦指點算每一張合法選票的重要性。

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「堅持只點算合法選票」是特朗普陣營的立場。他們認為郵遞投票不是合法選票，遲過11月3日抵達點算場所的也不是合法選票。

曾在1996至1999年期間任職美國駐港領事館總領事的美國資深外交官包潤石（Richard Boucher）稱，蓬佩奧「第2屆特朗普政府」的說法會被人用玩笑帶過，但他這麼講，可免自己受白宮批評。而且從特朗普的推特帳戶看來，蓬佩奧這麼說甚得「老闆」歡心。

That’s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

路透社11月10日稱蓬佩奧這番話引起外界批評，數小時後他在接受霍士新聞（Fox News）時說法有變。

他說：「我對我們會有一個好的過渡非常有信心，是我們將確保無論誰在1月20日中午成為總統，都已萬事俱備到我們不會出錯，有能力去保護美國民眾安全。」

蓬佩奧亦沒就他的「前言」和「後語」評論，故此理論上外界亦無從確認他是否暗示承認拜登（Joe Biden）是總統當選人。

他在訪問中被問及，對於「第二屆特朗普政府」這句話是否認真。他沒有說是或不是，亦沒有重複之前說法。

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蓬佩奧的評論，惹來民主黨議員的批評。

民主黨眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）在美國時間10日於Twitter推文稱，蓬佩奧正在不理會美國公平公正的選舉結果。這是危險及可恥的。

她說，蓬佩奧正在損害美國的全球領導地位，並損害美國長期以來致力在全球範圍內促進民主的承諾的有效性。

Secretary Pompeo is dismissing the results of our own nation’s fair & free elections.



This is shameful and dangerous. Secretary Pompeo is imperiling our country’s global leadership, and the validity of America’s long-held commitment to promoting democracy the world over. https://t.co/pwqEABgnO3 — Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) November 10, 2020

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）也在Twitter上發聲批評蓬佩奧。她說：「這不僅是妄想，也是危險的。權力的和平過渡是我們民主的基石。拜登已贏得這次選舉，這屆政府需要接受結果，讓他開始工作。」

This isn’t just delusional—it’s dangerous. The peaceful transition of power is a cornerstone of our democracy. @JoeBiden won this election, and this administration needs to accept the results and let him get to work. https://t.co/fhF2yciJ6w — Elizabeth Warren (@ewarren) November 10, 2020

雖然美國媒體已經於11月7日宣布拜登獲得了超270張選舉人票，贏得了大選。但是特朗普拒絕承認敗選，指控存在選舉欺詐行為，並認為郵寄選票不合法，民主黨通過郵寄選票竊取了選舉。特朗普陣營還在一些州發起法律訴訟，試圖推翻選舉結果。

《華盛頓郵報》11月9日報道，由特朗普政府任命的美國總務管理局（General Services Administration，GSA）的官員目前拒絕簽署允許拜登過渡團隊於本周正式開始工作的信函，美國總統權力過渡可能因此延期。

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