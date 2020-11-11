美國大選2020｜麥康奈爾及舒默分別連任參議院兩黨領袖

在2020年美國大選中，仍有州份的參議院選舉結果未出爐。參議員11月10日已投票選出新一屆參議院的共和黨及民主黨領袖，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）都成功連任。

目前共和黨及民主黨都分別在參議院選舉中取得48席，仍有4席分別來自北卡羅來納州（North Carolina）、阿拉斯加州（Alaska）及喬治亞州（Georgia）的議席未選出當選人。喬治亞州會在2021年1月5日，為州內兩個參議院議席舉行第二輪投票。如果最終兩黨各在參議院取得50席，民主黨副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）可投下關鍵一票，令民主黨取得優勢。

眾議院會在下周舉行領袖選舉。全國公共廣播電台（NPR）10日報道，預料眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）均可連任。

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