美國大選2020｜美媒稱已聯絡各州官員　未有證據顯示選舉舞弊

美國媒體《紐約時報》11月10日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）及盟友無根據地指2020年大選中選舉舞弊的情況猖獗，令他的勝利被竊取。報道稱，《紐約時報》記者在9日及10日期間聯絡各州的選舉官員，問他們是否懷疑或有證據證明選舉期間有違法行為；結果多州分別來自兩黨的官員均指，沒證據顯示有舞弊或其他違規行為導致選舉結果受影響。

有45州的選舉官員直接回應《紐約時報》的提問，有4個州份的其他官員接受了記者的訪問，或州務卿已公開發表對選舉問題的回應，當中沒有州份報告選舉期間曾出現嚴重的問題。德州（Texas）的州官員沒有回應《紐約時報》的提問，但州內哈里斯縣（Harris County）選舉官員的發言人稱，當地選舉期間只出現一些小問題，選舉非常順利。

堪薩斯州（Kansas）共和黨州務卿施瓦布（Scott Schwab）的發言人10日回覆指：「堪薩斯州沒有遇到任何廣泛及有系統，並涉及選舉舞弊、恐嚇、違規行為及投票的問題。」俄亥俄州（Ohio）共和黨州務卿拉羅斯（Frank LaRose）稱：「（美國）有強大的人力資源可創作出一些與選舉有關的不實事情。」

明尼蘇達州（Minnesota）民主黨州務卿西蒙（Steve Simon）表示：「我未聽到有任何個案涉及有人爭辯有不該被點算的選票已被點算，或有人指該被點算的選票未被點算，沒有選舉舞弊。」

《紐約時報》指出，有州份曾報告一些在各選舉也常見的小問題，如少量違法或重覆投票、一些技術故障及計算上的問題。

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