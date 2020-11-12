【新冠肺炎】俄羅斯：疫苗「Sputnik V」有效性達92%

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俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）11月11日表示，根據初步測試數據顯示，該國所研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗「Sputnik V」有效性達92%，比美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手研發的疫苗90%有效性為高。

該款疫苗是由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及RDIF所研發。RDIF表示，根據首批共1.6萬名受驗者注射兩劑疫苗後所得的中期試驗數據，該疫苗的有效率高達92%；RDIF負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）說：「這些數據顯示，我們擁有一款非常有效的疫苗。」

俄羅斯8月11日宣布已批准「Sputnik V」疫苗，惟此舉卻引來不少質疑。由於該疫苗自6月中開始臨床測試，至今不足2個月，目前尚未完成所有階段測試，但已預計9月生產，10月展開接種，當地有業界組織指在完成所有測試前就開始正式接種可能帶來危險，形容此疫苗有如「潘多拉魔盒」（Pandora's box），帶來眾多不確定性。

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