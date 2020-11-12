【新冠肺炎】拜登顧問：全國封鎖4至6周可望控制疫情及令經濟復甦

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情顧問奧斯特霍姆（Michael Osterholm）11月11日表示，全國範圍內封鎖4至6周，可以幫助控制新冠疫情大流行。

圖為2020年7月6日，在佛羅里達州的霍姆斯特德，一名醫護人員在馬丁·路德·金醫療中心的南佛羅里達社區健康中心進行COVID-19檢測。（AP）

拜登新冠病毒顧問奧斯特霍姆11月11日參加雅虎財經（Yahoo Finance）直播時表示，在疫苗獲得批准和分發之前，關閉企業和支付損失工資4至6周的時間可以幫助控制美國疫情，讓經濟重回正軌。

奧斯特霍姆是明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心的主任。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月11日報道，他在本周早些時候曾表示，美國正走向「新冠地獄」。

他認為，由於愈來愈多的人厭倦了戴口罩和與保持社交距離，患上了所謂的「流行病疲勞症」，但確診病例仍在激增。寒冷的天氣也促使人們留在室內，這使得病毒更容易傳播。

奧斯特霍姆建議，在全世界等待疫苗的同時，全國範圍的封鎖可以把新增病例和住院病例的數量降低到可控的水平。

「我們現在就可以支付一攬子計劃，以彌補中小企業或市、州、縣政府對工人造成的所有工資損失。我們可以做到這一切，」他說。「如果這樣做，企業可能會被關上4至6周。」