【新冠肺炎】拜登顧問：美國確診或日增20萬　將進入「新冠地獄」

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情十分嚴重，美國總統當選人拜登（Joe Biden）的一名顧問稱，美國不久日新增病例將超過20萬。

拜登上台後面臨的首個重大挑戰就是新冠肺炎疫情。（AP）

拜登的新冠肺炎疫情顧問奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）11月9日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，未來的3、4個月，美國將迎來「最黑暗的時期」，每日新增確診病例持續突破10萬例。

他還說：「美國人須明白的是，我們將進入『新冠地獄』，這正在發生。」

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現為明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究及政策中心（Center for Infectious Disease Research and Policy）總監的奧斯特霍爾姆，11月9日在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪。他說：「如果在未來幾周我們看到每天有超過20萬的新增病例，我不會感到驚訝。」

美國約翰斯・霍普金斯大學的實時數據顯示，美國目前的確診病例已經突破1,000萬，死亡病例逼近24萬。美國最近幾天的日新增病例數都突破了10萬。

拜登11月9日公布他Transition Covid-19 Advisory Board（暫譯：過渡Covid-19顧問委員會）名單，共有13人，其中包括奧斯特霍爾姆。