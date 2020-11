【新冠肺炎】拜登顧問：美國確診或日增20萬　將進入「新冠地獄」

美國的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情十分嚴重,美國總統當選人拜登(Joe Biden)的一名顧問稱,美國不久日新增病例將超過20萬。

拜登上台後面臨的首個重大挑戰就是新冠肺炎疫情。(AP)

拜登的新冠肺炎疫情顧問奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)11月9日在接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)採訪時說,未來的3、4個月,美國將迎來「最黑暗的時期」,每日新增確診病例持續突破10萬例。

他還說:「美國人須明白的是,我們將進入『新冠地獄』,這正在發生。」

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活,請點擊放大觀看:

現為明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)總監的奧斯特霍爾姆,11月9日在接受美國有線新聞網絡(CNN)採訪。他說:「如果在未來幾周我們看到每天有超過20萬的新增病例,我不會感到驚訝。」

美國約翰斯・霍普金斯大學的實時數據顯示,美國目前的確診病例已經突破1,000萬,死亡病例逼近24萬。美國最近幾天的日新增病例數都突破了10萬。

拜登11月9日公布他Transition Covid-19 Advisory Board(暫譯:過渡Covid-19顧問委員會)名單,共有13人,其中包括奧斯特霍爾姆。