美國大選2020｜與日相通話　拜登：釣魚島適用美日安保條約第五條

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美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月12日和日本首相菅義偉通話的電話。菅義偉表示，拜登表明尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《美日安保條約》第五條適用對象。

日本放送協會報道，菅義偉香港時間約7時30分和拜登通話約15分鐘。菅義偉表示，已經恭賀拜登和賀錦麗（Kamala Harris）當選。

菅義偉於會談表示，日本周邊環境趨於嚴峻，美日同盟對於日本周邊地區和國際社會的和平與繁榮是不可或缺的。美日同盟關係有必要加強，為了實現自由且開放的印度太平洋構想，希望美日加強合作。

菅義偉說，拜登認同尖閣諸島適用《美日安保條約》第五條，並說期待加強美日同盟共同合作，讓印度太平洋地區實現和平與安定。

拜登和菅義偉同意合作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變遷問題等國際社會共同的課題。菅義偉表示，期盼美國能協助解決日本人遭朝鮮綁架的問題。

菅義偉告訴記者，將與拜登將努力加強美日同盟關係，形容電話會談很有意義。被問到何時訪問美國，菅義偉答說，今後會找適當的時機安排，他與拜登都期待能早日見面。

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