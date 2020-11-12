美國大選2020｜拜登分別跟日韓領袖通話　同意鞏固同盟關係

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）繼續展開過渡工作，11月12日分別和日本首相菅義偉和韓國總統文在寅通話。菅義偉表示，需要強化日美同盟。文在寅則指雙方重申對韓美同盟的堅定承諾。

圖為2020年11月12日，日本首相菅義偉和美國總統當選人拜登通話後會面傳媒。（美聯社）

菅義偉和拜登通話，祝賀對方當選。菅義偉表示，希望就實現自由開放的印度太平洋攜手合作，並尋求美國於朝鮮綁架日本人問題提供支持。拜登則指，美國將按照《日美安保條約》第五條捍衛尖閣諸島（中國稱釣魚島）。

二人同意盡快舉行面對面會談，並對合作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和氣候變化問題達成共識。菅義偉稱：「日美同盟對日益嚴峻的日本周邊地區和國際社會的和平與繁榮不可或缺，需要進一步強化。」

圖為2020年10月28日，韓國總統文在寅出席國會會議。（Getty Images）

文在寅同日亦跟拜登通話。文在寅祝賀對方當選，並指二人重申對韓美同盟和朝鮮半島和平繁榮的堅定承諾。他表示，將跟拜登緊密合作，應對全球挑戰，包括疫情和氣候變化。

I just spoke to @JoeBiden and congratulated him on his election. We reaffirmed our firm commitment to a robust ROK-US alliance and peaceful and prosperous Korean Peninsula. Going forward, I will work closely with him to meet global challenges including COVID19 and climate change. — 문재인 (@moonriver365) November 12, 2020

青瓦台表示，文在寅和拜登通話14分鐘，二人討論朝鮮核問題，並同意於拜登就職後初期會面。拜登形容韓國是印度太平洋安全和繁榮的關鍵，並重申美國對韓國的安全承諾。

美國現任總統特朗普（Donald Trump）雖然拒絕承認落敗，但部份國家領袖已經祝賀拜登當選。英國首相約翰遜（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）已經分別致電拜登。