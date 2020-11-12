美國大選2020｜約翰遜稱特朗普為「前任總統」　避談對方拒絕認輸

美國大選2020｜英國首相約翰遜（Boris Johnson）11月11日出席國會接受議員質詢，稱呼特朗普（Donald Trump）為「前任總統」（previous President），不過則避談是否跟對方談到拒絕承認落敗的問題。

約翰遜談到和美國總統當選人拜登（Joe Biden）的通話，表示二人同意兩國需要一起堅守共同價值，雙方討論人權、北約、全球自由貿易和對抗氣候變化的問題。

After @BorisJohnson says he spoke with Pres.-elect Joe Biden, @angelaeagle asks, "Does the PM now have any advice for his erstwhile best friend, Pres. Trump, whose continuing refusal to accept the results is both embarrassing for him and dangerous for American Democracy?" pic.twitter.com/JHZJdr3hk6 — CSPAN (@cspan) November 11, 2020

工黨議員伊格爾（Angela Eagle）向約翰遜發問：「首相對昔日好友特朗普有何建議？他一直拒絕接受大選結果，對他是尷尬的事情，也對美國民主構成危險。」

約翰遜重申與特朗普關係很好，並稱呼對方是「前任總統」，「我和前任總統關係很好……跟白宮打好關係是英國所有首都的職責。」不過他未有直面回應問題，僅指很高興得知即將上任的拜登政府許多領域都能與他們聯合起來追求共同的目標，尤其對談論聯合國氣候變化大會相關事宜感到非常興奮。