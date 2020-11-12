美國大選｜基辛格：拜登外交政策將是溫和與深思熟慮

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布自己勝出總統大選後，德國媒體11月8日刊出美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的訪問，他談到拜登以及中美關係。

德國《世界報》網站11月8日刊出基辛格的訪談，基辛格11月6日在紐約透過網絡連線與阿克塞爾·施普林格（Axel Springer）公司董事長德普夫納（Mathias Dopfner）等人對話，成為11月6日在巴黎舉行的《世界報》經濟峰會的一大亮點。

基辛格談及拜登時稱，他與拜登相識數十年，雖然在一些政治問題上，兩人意見不一，但他知道拜登不是那種在做決定時好動武的人。他表示自己喜歡拜登這個人，如果拜登成為總統，他的外交政策將是溫和且深思熟慮。

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他又談到美國的根本問題是要掌控內政爭論，「人們必須明白，我們面臨的實質問題不可能在一個任期內解決。對於這些問題，美國人民將不得不無限期地討論下去。」

基辛格還說，如果拜登成為總統，可能會重新評估對伊朗政策，特別是會嘗試將對伊政策納入全面的中東解決方案中。他稱「所以，我們將在美國看到一個非常重要的階段的開始。我相信，我們一定能解決上述提到的問題，取得進展。美國應注重共同的價值觀和目標，而不是一個陣營對另一個陣營的勝利。」

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：