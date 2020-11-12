RCEP即將簽署　美媒：對拜登是一個挑戰

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）即將簽署，中國被指是這個協定的中心，美媒認為，這對即將上台的美國總統當選人拜登（Joe Biden）是一個挑戰。

拜登2021年1月份上台後，將着手應對中國挑戰。（AP）

彭博社11月12日報道稱，包括中國在內的15個亞太國家計劃在本周末達成全球最大的自由貿易協定，這標誌着中國政府10年來尋求與亞太地區進一步經濟一體化的努力達到高潮。亞太地區的國內生產總值（GDP）佔全球近三分之一。RCEP旨在降低關税，以共同的原產地規則加強供應鏈，並編纂新的電子商務規則。它的通過可能會對該貿易區以外的一些美國公司和其他跨國公司不利，尤其是在美國總統特朗普（Donald Trump）退出了關於跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的談判之後。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家黃敬庭（Wellian Wiranto）說：「TPP涉及很多經濟上的根本性變化，而RCEP更像是『讓我們打開貿易的大門，關注底線』。RCEP將被視為更加以中國為中心，但是我不認為，這與TPP以美國為中心是一樣的。」

彭博社指出，協定的影響可能會超出該地區。該協定的進展表明，特朗普退出TPP的舉動削弱了美國制衡中國對鄰國經濟影響力的能力。這個挑戰可能很快就會轉向拜登，他已經被正式確認為11月3日大選的勝利者。

華盛頓戰略與國際問題研究中心（CSIA）高級顧問賴因施（William Reinsch）說，RCEP是否會使地區局勢向有利於中國的方向轉變，取決於美國的反應。

賴因施說：「如果美國繼續無視或欺負那裏的國家，影響力的鐘擺就會轉向中國。如果拜登有一個可靠的計劃來恢復美國在該地區的存在和影響力，那麼鐘擺可能會倒向我們這邊。」

報道稱，儘管RCEP的影響沒有TPP那麼深遠，但它的實施可能會加大美國企業與中國支持的夥伴關係競爭的難度。一些分析人士仍認為TPP是美國加深與該地區經濟聯繫的最佳途徑。

雪城大學（Syracuse University）經濟學教授洛夫利（Mary Lovely）說：「拜登的選項很明確，讓美國重返跨TPP，確保美國公司能夠有準入權。」