美國大選2020｜拜登和澳洲總理通話　致力加強雙邊同盟關係

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月12日和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話。莫里森表示，已經邀請拜登明年訪問澳洲，慶祝兩國簽署共同防衛條約70周年，二人表明致力加強雙邊同盟關係。

莫里森表示，二人同意沒有任何時候比起現在更加需要澳美同盟一起合作，尤其是要擁有相似價值觀的國家一起合作宣揚和平以及印度太平洋的穩定。他們也提到環境挑戰，指兩國可以合作，尤其於減排科技方面，不過未有討論拜登提出以2050年作為美國淨零排放的目標。

I look forward to strengthening even further our deep and enduring alliance, and to working with him closely as we face the world’s many challenges together.



We look forward to celebrating the 70th anniversary of ANZUS next year 🇦🇺🇺🇸 — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) November 12, 2020

拜登辦公室表示，拜登期待和莫里森於很多共同挑戰合作，包括控制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和防範未來全球衛生威脅、對抗氣候變化、制定全球經濟復蘇準備工作、加強民主和維持印度太平洋的安全和繁榮。

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對於美國現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，莫里森指不是澳洲需要評論的事件。