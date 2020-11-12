美國高官呼籲巴西別買華為5G設備　中國大使館：污蔑抹黑

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）11月11日在訪問巴西時，呼籲該國不要購買華為設備，原因是華為監控能力如同小說《1984》內的「老大哥」（Big Brother）。中國駐巴西大使館回應稱，美方惡意攻擊中國5G技術安全，是污蔑抹黑中國，離間中國與巴西正常合作，對此表示堅決反對。

中國駐巴西大使館官方網站11月12日發布聲明稱，克拉奇11月11日在訪問巴西期間惡意攻擊中國5G技術安全，散布針對中國和中國企業的政治謊言，其言論罔顧事實，其真實意圖是污衊抹黑中國，離間中巴正常合作。我們對此表示堅決反對。

聲明表示，美方所謂的「清潔網絡」，是歧視性、排他性和政治性的，實際上是骯髒網絡，是美國濫用國家安全概念，推行科技冷戰、數字霸凌的代名詞，長期以來，美國大肆對包括外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全，是全球數據網絡安全的真正威脅。

聲明又稱，中國不存在任何所謂要求企業配合網絡竊密的法律，華為是全球最大通訊設備供應商和5G領軍企業，始終保持良好安全記錄，願同所有國家簽署「無後門協議」，美國少數政客對中國的抹黑，毫無事實依據，其目的絕非維護他國國家或數據安全，而是打壓中國高科技企業、威逼他國犧牲自身利益、維護美國優先及其科技壟斷地位。