華為手機無晶片有望解決？傳高通獲供應許可　下代轉用驍龍處理器

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早前因美國禁令，令台積電無法繼續為 HUAWEI 生產 Kirin 處理器，令 HUAWEI 陷入困境。不過近日有傳美國晶片製造商高通（Qualcomm），已獲許可可以為 HUAWEI 供應晶片，如果消息屬實相信可解決 HUAWEI 的晶片慌。

前HUAWEI 消費者業務CEO余承東表示，HUAWEI Kirin 處理器將成為絕版，而今年HUAWEI Mate 40 系列的 Kirin 9000好大機會是最後一代的 Kirin 晶片。

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不過近日有國內媒體報道稱，有HUAWEI內部消息人士表示，高通已獲許可可以為 HUAWEI 供貨，意味着 HUAWEI 下代的 P 及 Mate 系列將會配備 Snapdragon 處理器。相信於現時情況來看，HUAWEI 改用高通的處理器是最佳的方法。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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