美國下令要網絡上課留學生離境　哈佛及MIT申請臨時禁制令

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，美國很多學校也改用網上教學的方式上課。美國入境和海關執法局（ICE）7月6日公布，申請2020年秋季課程的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證；即使已在美國者，他們也要離境。 哈佛大學（Harvard University）及麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）不滿政府的決定，7月8日宣布向法院申請臨時禁制令。哈佛校長質疑政府此舉是為強迫學校在秋季重開。

哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow）表示，校方會向法院申請臨時禁制令。圖為2018年10月5日，巴科就職成為哈佛大學校長。（Reuters）

質疑政府是強迫學校秋季重開

哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow）向校內成員發電郵，公布校方的決定。他指哈佛大學與麻省理工學院會致力爭取，令國際學生可以繼續學業，不用擔心被遣返。政府在沒有事先通知校方的情況下就作出決定，巴科形容政府的行為魯莽。他質疑政府此舉是為了強迫學校在秋季重開，不考慮學生及職員的健康及安全。

根據ICE原本的措施，決定秋季只開設網上課程的學校，要在7月15日或之前提交課程計劃書。而選擇恢復真人授課、或採取網上教學與真人授課混合策略的學校，則要於8月1日或之前提交計劃書。